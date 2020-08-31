Наталья Кочанова: Школы должны быть вне политики

"Разделения в школах быть не должно", - заявила Наталья Кочанова. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

31 августа председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время городского форума педагогических работников Минска заявила, что школа должна быть вне политики.

- Школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование. Разделения в школах быть не должно, - заявила Наталья Кочанова агентству БелТА. - 1 сентября - это День знаний. Думаю, все с праздничным настроением придут в этот день в школы, сядут за парты, а родители и педагоги сделают все, чтобы создать атмосферу праздника детям.

Что интересно, недавно Александр Лукашенко заявил, что намерен «разобраться» с теми педагогами, кто «перекинулся в другой лагерь». Он напомнил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы и государственная идеология.

- И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет - значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно, - заявил Александр Лукашенко.