С начала года госдолг Беларуси вырос на 8,3 млрд рублей, или на 18,6%

По состоянию на 1 августа внутренний госдолг составил BYN9,8 млрд, увеличившись с начала года на BYN1 млрд рублей, учитывая курсовую разницу или на 11,8%
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Государственный долг Беларуси на 1 августа этого года составлял 53,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 8,3 млрд рублей, или на 18,6%, сообщает Министерство финансов.
По состоянию на 1 августа текущего года внешний государственный долг составил $17,8 млрд, увеличившись с начала года на $0,6 млрд, учитывая курсовую разницу, или на 3,7%.
В январе - июле этого года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 840 млн:
$1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;
$370,3 млн - правительства и банков Российской Федерации;
$51,1 млн - Экспортно-импортного банка Китая;
$21,2 млн - МБРР;
$5,9 млн - ЕБРР и СИБ.
В январе - июле погашение внешнего государственного долга составило $1 049,3 млн:
$428,9 млн - правительство и банки Российской Федерации;
$387,0 млн - банки Китая;
$176,6 млн - ЕФСР;
$54,8 млн - МБРР;
$1,3 млн - ЕБРР и СИБ;
$0,7 млн - Товарно-кредитная корпорация США.
По состоянию на 1 августа внутренний госдолг составил BYN9,8 млрд, увеличившись с начала года на BYN1 млрд, учитывая курсовую разницу, или на 11,8%.
В январе - июле размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $210 млн и BYN200 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $360,4 млн. и BYN161,2 млн.
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