Песков заявил, что Лукашенко и Путин встретятся в ближайшие недели, а использование резерва силовиков России пока не требуется

По подсчетам российских СМИ, президенты созванивались уже пять раз с начала протестов в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Беларуси пока не требует вмешательства и использования резерва силовиков России, передает ТАСС.

- В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом, - сказал Песков.

Он также считает, что «правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей».

Кроме того, Песков сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся в Москве до середины сентября. По подсчетам российских СМИ, они созванивались уже пять раз с начала протестов в Беларуси.

- Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится, - сказал Песков.

Напомним, 27 августа Владимир Путин рассказал, что страны договорились о формировании резерва для Беларуси из числа правоохранителей России на случай, если ситуация выйдет из-под контроля.