Песков не исключает обмен опытом по изменению Конституции с Беларусью

Песков подчеркнул, что если всё же Белорусская сторона обратится, то Россия обязательно поделится опытом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беларусь не обращалась к Российской Федерации с вопросами по обмену опытом в организации подготовки работы по изменению Конституции республики. Но если это произойдет, Россия готова помочь, так как имеет свежий и богатый опыт, сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают РИА-Новости.

«Не было каких-либо обращений с белорусской стороны, и, конечно, мы не хотим и не можем навязывать какие-то услуги без соответствующих обращений наших белорусских коллег и союзников», - сказал пресс-секретарь журналистам.

Песков подчеркнул, что если все же белорусская сторона обратится, то Россия обязательно поделится опытом.

Как отмечает пресс-секретарь, правительство РФ не сомневается в необходимой компетенции белорусского руководства и различных белорусских экспертов, которые будут привлекаться к участию в изменении Конституции.

Песков также добавил, что технология проведения голосования - это вторичное дело. «Первично - это суть поправок в Конституцию, которые отвечают требованиям времени, суверенным особенностям государства. Главное - это уровень поддержки населения, результат той экспертной работы, которая была проведена и которая, как вы знаете, ни один день проводилась. Это путь сложный, он может быть более или менее растянут по времени, но это, безусловно, очень сложная экспертная работа. Конечно, она имеет особенности от страны к стране», - отметил Песков.

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