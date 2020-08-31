«Пойду просить разрешение порисовать с детьми мелом». Новополочанка получила предупреждение за то, что нарисовала БЧБ-флаг на асфальте

На новополочанку составили протокол за рисунок на асфальте и вынесли предупреждение. Фото: из архива Зои Скворцовой.

В понедельник, 31 августа, в Новополоцке рассмотрели дело об административном правонарушении, суть которого заключалась в том, что женщина с ребенком рисовала мелками на асфальте. Как уже рассказывала «Комсомолка», Зоя Скворцова с четырехлетним сыном рисовала на площадке около завода «Измеритель». Мальчик нарисовал домик, а мама - БЧБ-флаг и надписи «Жыве Беларусь!», «Свободу политзаключенным!». Охранник предприятия вызвал милицию.

Новополочанка получила предупреждение «в связи с малозначительностью правонарушения». Поддержать Зою пришли два десятка людей.

- Я удивилась и даже растерялась, не ожидала такой поддержки, - рассказала Зоя Скворцова. - Сотрудник милиции пытался выяснить, о чем я думала, когда рисовала. Я ему ответила: «А о чем сейчас можно думать, что сейчас еще можно нарисовать?» Меня предупредили, чтобы я вела себя осторожнее и не участвовала в несанкционированных шествиях и митингах.

В РОВД, где велось разбирательство, Зое объяснили: чтобы рисовать мелом на асфальте, нужно согласовать место с горисполкомом. Теперь женщина намерена выяснить, как это делать.

- Завтра же запишусь на прием в горисполком, попрошу, чтобы мне объяснили эту процедуру: к кому обращаться, в какой форме, как получать разрешение на то, чтобы с детьми порисовать на асфальте, - рассказала Зоя о своих планах.