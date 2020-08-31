МИД Латвии запретил въезд в страну Александру Лукашенко и еще 29 чиновникам

Александру Лукашенко запртили въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс решил наложить бессрочный запрет на въезд 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко и его сына Виктора. Кроме того, он призвал других членов ЕС не откладывать санкции на долгий срок.

- Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов, - пояснил МИД Латвии.

Там также отметили, что Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси.

Решение министра принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции. В список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, вошли следующие должностные лица:

Александр Лукашенко

Виктор Лукашенко

Игорь Сергеенко

Максим Рыженков

Ольга Чуприс

Дмитрий Крутой

Геннадий Богдан

Лидия Ермошина

Вадим Ипатов

Елена Дмухайло

Светлана Кацубо

Игорь Плышкевский

Олег Слижевский

Ирина Челиковека

Валерий Вакульчик

Иван Тертель

Иван Носкевич

Александр Конюк

Юрий Караев

Геннадий Казакевич

Александр Барсуков

Сергей Хоменко

Юрий Назаренко

Роман Мельник

Иван Кубраков

Олег Шаблико

Андрей Равков

Алексей Волков

Сергей Аземша

Андрей Смаль Напомним, аналогичные запреты на въезд белорусским чиновникам ввели МИД Литвы и Эснонии. Эстония запретила въезд в странц чиновников до 30 августа 2025 года, Латвия - бессрочно.

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