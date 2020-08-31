Архиепископа Кондрусевича не впустили в Беларусь без объяснения причин Фото: Архив "КП"

31 августа сотрудники Госпогранкомитета Беларуси отказали во въезде в страну архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, митрополиту Минско-Могилевскому. 74-летний иерарх - гражданин Беларуси, глава местной Конференции католических епископов и последние дни находился за границей в командировке.

Напомним, будучи за пределами страны, архиепископ сделал острое заявление об инциденте, когда сотрудники ОМОН заблокировали вход в Красный костел во время разгона митинга на площади Независимости. А до того иерарх открыто озвучивал позицию местного епископата по состоявшимся президентским выборам, начавшимся протестам, массовым заявлениям об избиениях и пытках.

Буквально за несколько часов до инцидента на границе были опубликованы выдержки из интервью архиепископа Тадеуша Кондрусевича польскому ТВ. В беседе с журналистом католический иерарх высказал мнение, что белорусский народ «дорос до того, чтобы отстаивать свои права, и это уже другое поколение, чем 26 лет назад». Также, как отметил митрополит, «есть основания полагать, что выборы проходили нечестно». Глава католического епископата Беларуси предостерег, что «общество сегодня разделилось, и это очень большая опасность».

И вот на погранпереходе Кузница Белостоцкая - Брузги, когда митрополит въезжал из Польши, белорусские пограничники отказали иерарху во въезде в страну, причем без объяснения причины.

Чтобы узнать причину запрета, архиепископу придется обращаться в Госпогранкомитет - так сказали на границе. Пока в ГПК не комментируют произошедшее. Митрополит Тадеуш Кондрусевич вынужден был вернуться на территорию Польши - там он будет ждать ответа ГПК.