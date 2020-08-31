Тихановская планирует выступить перед Совбезом ООН и ПАСЕ

«Народ Беларуси хочет выбрать нового руководителя страны. И он в праве сделать это сам», - говорится в сообщении Светланы Тихановской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

4 сентября баллотировавшаяся в президенты Беларуси Светлана Тихановская планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН. В Парламентской ассамблее Совета Европы она планирует выступление 8 сентября, сообщает ria.ru.

В сообщении пресс-службы штаба говорится, что уже запланированы ее выступления на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября». Для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех его членов.

«На вопрос, какой помощи она и Беларусь ожидают от международного сообщества, Светлана говорит, что мы просим всех уважать суверенитет Беларуси, выступить гарантами суверенитета страны и уважать волю нашего народа», - сообщила пресс-служба кандидата.

Во время международных встреч Тихановская отмечает, что протесты в защиту выбора граждан Беларуси носят исключительно мирный характер, а наилучший вариант выхода из кризиса - переговоры. «Добиться переговоров о передаче власти между представителями власти и народом - это ответственность самих белорусов. Но мы не отказываемся и от международного содействия для их начала. Это не геополитическая революция, это политический кризис внутри страны. Народ Беларуси хочет выбрать нового руководителя страны. И он вправе сделать это сам», - говорится в сообщении, ссылаясь на слова бывшего кандидата в президенты.

Также там отмечается, что «очень многие страны высказывают свою готовность оказать финансовую поддержку для восстановления и развития экономики Беларуси, содействовать приходу инвестиций и новых технологий, как только в стране произойдут свободные выборы».

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