Латушко: Член Координационного совета Лилия Власова задержана, в ее доме проходит обыск

Лилия Власова и Павел Латушко. Фото: Координационный совет

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа задержал Лилию Власову - члена президиума Координационного совета. Об этом рассказал член президиума Координационного совета и бывший руководитель Купаловского театра Павел Латушко.

- Каля паўгадзіны таму была затрымана член Каардынацыйнага савета Лілія Уласава. Затрыманне ажыццяўлялі супрацоўнікі ДФР КДК. Адбыўся ператрус у яе доме. Заява Каардынацыйнага савета будзе распаўсюджана бліжэйшым часам. Затрыманне адбылося напярэдадні паседжання пашыранага складу Каардынацыйнага савета, - рассказал в своем телеграм-канале Павел Латушко.

Лилия Власова — медиатор и юрист, учредитель минского Центра медиации и переговоров, имеет статус международного медиатора, тренера медиаторов, учредитель юридической компании «Власова, Михель и Партнеры». Известно, что вчера она вместе с Марией Колесниковой была замечена на многотысячном митинге.

- Лилия Власова задержана сегодня ДФР. Ранее утром она была вызвана к 15:00 в Центральное РУВД г. Минска по факту участия в несанкционированном митинге, - уточнили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико.