Мэр Минска о частных школах: «Ситуацию надо брать под контроль»

По сообщению Анатолия Сивака, в прошедшем учебном году 880 детей учились в 12 частных школах Минска. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Количество частных школ в Минске выросло за год с 12 до 18, обеспокоенность этим фактом выразил сегодня на педагогическом форуме председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, сообщает агентство «Минск-Новости».

- В последнее время в Минске наблюдается рост школ частной формы собственности. В прошедшем учебном году 880 учащихся получали общее среднее образование в 12 частных учреждениях. В настоящее время число таких учебных заведений составляет 18. Причем только четыре из них прошли соответствующую аккредитацию. Одновременно наблюдается и другая тенденция: с увеличением количества частных учреждений образования растет и число обращений граждан по различным вопросам организации учебного процесса в них. Совершенно точно: ситуацию надо брать под контроль, - считает Анатолий Сивак.

Также он рассказал, что, по итогам года, во всем Минске откроется 8 новых объектов для обучения и воспитания детей.

- Уже введены в эксплуатацию 3 детских сада, а завтра распахнет двери школа-новостройка в Каменной Горке - 3. Еще 4 дошкольных учреждения будут открыты до конца 2020 года, - пообещал мэр города.