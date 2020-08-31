Александра Лукашенко поздравляют с днем рождения: Геннадий Зюганов и Алина Кабаева позвонили, Николас Мадуро прислал письмо

к многочисленным поздравлениям присоединились и деятели культуры и искусства, известные спортсмены и общественные деятели Беларуси и России. Так, например, по телефону главу государства поздравила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, поздравления прислал известный художник Никас Сафронов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По случаю дня рождения президента Беларуси Александра Лукашенко в его адрес поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, известных деятелей различных сфер, сообщили в пресс-службе президента.

Лично по телефону глава государства услышал поздравления от президента РФ Владимира Путина, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Пользуясь случаем, лидерами стран обсуждеются дальнейшее сотрудничество, актуальные вопросы.

Председатель КНР Си Цзиньпинь прислал поздравительное послание. В нем было отмечено, что на данный момент отношения между нашими странами находятся в наилучшем периоде развития в истории.

Президенту РБ поздравления с днем рождения также адресованы от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, первого президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министра России Михаила Мишустина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и иных высоких государственных деятелей и руководителей регионов Российской Федерации, председателей интеграционных структур.

В личном разговоре по телефону Александра Лукашенко также поздравили председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Помимо вышеперечисленных, к многочисленным поздравлениям присоединились и деятели культуры и искусства, известные спортсмены и общественные деятели Беларуси и России. Так, например, по телефону главу государства поздравила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, поздравления прислал известный художник Никас Сафронов.

Поздравления в адрес главы белорусского государства продолжают поступать.