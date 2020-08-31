Макей встретится с Лавровым 2 сентября в Москве. У глав МИД Беларуси и России запланированы переговоры

Макей встретится с Лавровым на переговоры 2 сентября в Москве. Фото: БелТА

Глава МИД Беларуси Владимир Макей встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 2 сентября. У них запланированы переговоры. Об этом сообщили в БелТА.

«У Владимира Макея запланирован визит в Москву 2 сентября, где с российским коллегой Сергеем Лавровым пройдут переговоры», - рассказал пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

О чем будут разговаривать главы МИД России и Беларуси - пока не сообщается.

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