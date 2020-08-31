Погода в Беларуси на 1 сентября: лето отступать не собирается, воздух прогреется до +27 градусов тепла

Погода в Беларуси на 1 сентября Фото: Инна КОРСАК

В первый день осени в Беларуси сохранится летняя погода: воздух по юго-востоку прогреется до +27 градусов. Но будет переменная облачность. Об этом сообщили в БелТА.

В отдельных районах Беларуси 1 сентября пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы и сильные дожди.

Утром и вечером прогнозируется слабый туман. Ветер 1 сентября ожидается северный, северо-восточный с порывами 4 - 9 м/с. При грозах он усилится до 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит от 8 до 14 градусов тепла, а по югу-востоку - от 15 до 18. Днем ожидается до 15 градусов выше нуля по западу и до 27 градусов со знаком плюс по юго-востоку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МЧС о последствиях грозового фронта 30 августа: повреждено 16 крыш, больше 30 деревень без электричества.

В пресс-службе ведомства рассказали о том, что натворила гроза и сильный ветер в Минской области. 31 августа шторм пройдет по Брестчине. (подробности)