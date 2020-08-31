«Нам просто не повезло. Оказались не в то время не в том месте». Задержанного и избитого футболиста «Крумкачоў» выпустили на свободу

В клубе собрали видеоматериалы, доказывающие, что игроки не участвовали в стычках с правоохранительными органами. Фото: facebook.com

30 августа во время митинга в Минске были задержаны футболисты Сергей Козека и Павел Рассолько. Не так давно мы писали об этом случае. Они обвинялись в нападении на микроавтобус с милицией, хотя в этом не участвовали.

TUT.by пишет, что в ночь с 30 на 31 августа Козека был вывезен в 4-ю городскую больницу. По словам директора клуба, врачи диагностировали у него перелом позвонка. Также известно, что у Сергея ушиб правой почки, закрытая травма живота и ушибы нижней части спины.

Клуб собрал видеоматериалы, которые доказывают, что игроки не принимали участия в потасовках с силовиками. Представители предъявили видео правоохранительным органам.

Позже в ГУВД Мингорисполкома заявили, что Сергей Козека уже возвращен из больницы в РУВД. Также там сообщили, что футболисты проходят как подозреваемые в уголовном деле. В их отношении начат административный процесс по факту участия в несанкционированном мероприятии.

В то же время бывший футбольный нападающий Виталий Кутузов, который играл в сборной Беларуси, клубах БАТЭ и «Милан», сделал заявление, что готов оплатить реабилитацию Сергею Козеке, который пострадал во время задержания в Минске.

«Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Сергея Козеки. Логистика, размещение, консультация и реабилитация у лучших специалистов. Кто-то лечит, кто-то калечит, - написал Кутузов в своем Инстаграме.

«Просьба связаться со мной врачам и самому Сергею для организации формальностей», - добавил Кутузов на своей страничке.

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