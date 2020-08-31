В Следственный комитет 1 сентября вызвали пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова

В СК 1 сентября вызвали пресс-секретаря Координационного совета Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Следственный комитет вызвали пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова. Он будет допрошен 1 сентября в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, которое возбуждено. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного совета.

- Допрос Антона Родненкова назначен на 1 сентября на 10 утра. Хоть сам Антон и не является членом совета, но он будет допрошен в качестве свидетеля, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что 20 августа стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета по статье «Захват власти».

В Следственном комитете уже были допрошены юрист Максим Знак, глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский, а также нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Павел Латушко и Лилия Власова.

В понедельник, 31 августа, стало известно о том, что член Координационного совета Лилия Власова задержана, а в ее доме прошел обыск.