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Коронавирус Covid-19

Караев: 11 сотрудников милиции умерли от коронавируса

По словам главы МВД, сотрудники милиции не могут уйти на удаленку
Инна КорсакИннаКорсак
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Глава МВД рассказал, что 11 сотрудников милиции умерли от коронавируса. Фото: БелТА

Глава МВД рассказал, что 11 сотрудников милиции умерли от коронавируса. Фото: БелТА

Глава МВД Юрий Караев рассказал, что каждый день в 7 часов утра ему присылают отчет по личному составу. На данный момент от коронавируса умерли 11 сотрудников милиции. Об этом Караев сообщил в интервью RT.

- Могу сказать, что всего переболели коронавирусом 4654 сотрудника, выздоровели - 4299. Были госпитализированы 47 человек. На самоизоляции на данный момент находятся 297 сотрудников милиции. А 11 человек умерли, - рассказал о последних данных по коронавирусу Караев.

Он добавил, что сотрудники милиции не могут себе позволить уйти на удаленку: им нужно работать, невзирая на ситуацию. По словам Караева, перчатки и маски защищают не всегда.

- После врачей и продавцов, мы третья категория, которые этому всему подвержены, - пояснил глава МВД Беларуси.

Напомним, что в Беларуси на 31 августа число зараженных коронавирусом увеличилось до 71 843 человек. Прирост за сутки - 156 новых случаев.

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