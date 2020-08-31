Трагедия в Борисовском районе: 10-летних мальчиков засыпало песком в котловане. Один из них погиб

В Борисовском районе 10-летних детей засыпало песком в котловане. Один ребенок погиб. Фото: телеграм-канал СК Беларуси

В Борисовском районе 31 августа трое 10-летних мальчиков играли недалеко от котлована, который образовался после забора песка. В процессе игры двое мальчиков находились в котловане. В этот момент и произошло обрушение грунта. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

«На место оперативно приехали сотрудники МЧС. Они достали детей из котлована. Один ребенок погиб, а второй был доставлен в больницу», - рассказали в СК.

Специалисты устанавливают детали случившегося.

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