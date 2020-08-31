«Беларусь вынуждена будет принять адекватные меры»: в МИД прокомментировали введенные странами Балтии санкции

В МИД прокомментировали введенные странами Балтии санкции. Фото: БелТА

В белорусском МИД прокомментировали санкции, которые были введены Литвой, Латвией и Эстонией 31 августа. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заявил, что Беларусь вынуждена будет принять ответные адекватные меры. Заявление размещено на сайте МИД Беларуси.

- Мы внимательно ознакомились с заявлениями стран Балтии. Не буду скрывать, что мнение стран-соседей очень важно для Беларуси. Но вынужден признать, что в свете последних поспешных шагов - все меньше и меньше. И это очень прискорбно констатировать. Не совсем понятно, каким образом Литва, Латвия и Эстония своими подобными действиями пытаются поддержать суверенитет и независимость Беларуси. А они об этом говорили и говорят много. Такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли вызывает лишь разочарование. Есть известная фраза: самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат, - подчеркнул Анатолий Глаз.

Пресс-секретарь МИД Беларуси также отметил, что «попытки воздействовать санкциями на нашу страну приводят лишь к обратному эффекту».

- Мы вынуждены будем принять адекватные меры на введенные санкции. Мы будем ждать подходящего момента, когда в головах наших партнеров все-таки возобладает здравый смысл. Мы уверены в том, что момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться, - отметил пресс-секретарь ведомства.