Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Испании Павла Пустового. Ранее он осудил насилие и призвал пересчитать голоса

Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Испании Павла Пустового. Фото: БелТА

Александр Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Испании Павла Пустового. Соответствующий указ был подписан 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

На основании указа №327 Пустовой также лишен дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Напомним, что 17 августа посол Беларуси в Испании на странице ведомства в Фейсбуке опубликовал обращение, в котором заявил, что «сложившаяся в Беларуси ситуация недопустима в европейском государстве». Он призвал мирно ее разрешить. А для этого, по мнению Пустового, нужно пересчитать голоса и провести открытые суды в отношении тех, кто был причастен к избиению мирных демонстрантов.