Глава МВД Караев об уволившихся сотрудниках милиции: Они предатели

Караев назвал уволившихся сотрудников милиции предателями. Фото: БелТА

Глава МВД Беларуси Юрий Караев назвал предателями тех сотрудников милиции, которые уволились из органов и присоединились к акциям протеста. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Я просто с ними не хочу разговаривать. И говорить им ничего не хочу. Это был их выбор. А про предателей уже все сказано», - заявил Караев.

Он добавил, что осуждает демонстративное увольнение. По его словам, можно спокойно написать рапорт, но не выбрасывать в мусорку погоны.

«Все они может и хорошими были ребятами, но им не хватило знаний, стойкости и мудрости. На мой взгляд, если ты чего-то не хочешь, то просто напиши рапорт, но не выбрасывай в мусорку погоны, жетон и удостоверение. И тем более не делай этого на публику. Они (сотрудники милиции – Ред.) явно делали это все за какую-то сумму денег, которую им пообещали. Есть и второй вариант – слава. Но прославиться, будучи Иудой, это слишком слабенькая слава», - подчеркнул глава МВД.

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