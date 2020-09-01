В Минске пропал 8-летний мальчик, его вещи и мобильник маме принесли прохожие

Мальчик ушел с детской площадки, оставив там вещи и мобильный телефон. Фото: pixabay.com.

В понедельник, 31 августа, в белорусской столице пропал 8-летний мальчик. О розыске пропавшего Даниила Морозова пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте «Разыскивает милиция» сообщила около 20.15 часов. К тому моменту прошло уже около 6 часов с момента пропажи маленького минчанина. Что рассказала мама мальчика, позвонившая в милицию?

- Мама пропавшего Даниила заявила, что мальчик находился на детской площадке на улице Широкой рядом с 34 домом. С ребенком она держала связь по мобильнику, последний раз они созванивались около 14.30 часов. Дальнейшие шаги мальчика после этого времени были неизвестны, - пояснили в пресс-службе.

8-летнего Даниила нашли милиционеры. Фото: МВД.

Самым страшным было то, что мальчик пропал, оставив на детской площадке свои вещи и мобильный телефон. Все это родителям принесли с улицы прохожие.

На поиски 8-летнего мальчика в черных шортах, синей майке и черных кроссовках подняли милицию и волонтеров. К счастью, история закончилась благополучно.

Ребенка нашли милиционеры, он находился в соседнем от своего районе Минска.

- С мальчиком все в порядке, медицинская помощь ему не понадобилась, - резюмировали в милиции.

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