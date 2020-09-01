Партия «Вместе»: Мария Колесникова и Виктор Бабарико на видео объявили о создании политической партии

Колесникова и Бабарико заявили о создании партии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Мария Колесникова и члены штаба Виктора Барико намерены основать политическую партию, стало известно вечером 31 августа. Информация и видеообращение самого экс-банкира появилось в официальном Telegram-канале и на YouTube.

Большая часть обращения - видео с Виктором Бабарико, очевидно, что записано оно было еще до его задержания и было чем-то вроде «запасного плана». На видео сам Виктор Бабарико говорит о создании движения или партии, предполагая поражение на президентских выборах:

- Несмотря на то, что мы не смогли победить на выборах, мы должны работать по совершенствованию и улучшению нашей экономики. И самое главное давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу. Делать это разрозненно будет очень сложно - в объединении это намного проще, - сказал Виктор Бабариков в опубликованном видео.

Также Бабарико говорит, что целями создаваемого движения будут конституционная реформа, инициативы по совершенствованию белорусской экономики и так далее.

Затем «слово взяла» Мария Колесникова, в продолжении видео она говорит о конкретных целях и планах, к которым пришли активисты.

- Мы объявляем о создании политической партии «Вместе». Сегодня вместе за три месяца, мы создали больше, чем за последние 26 лет, - заявила Колесникова и продолжила. - Перед нами появляются новые вызовы и запросы и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти.

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