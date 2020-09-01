Лукашенко поздравил белорусов с 1 сентября: Пусть новый учебный год будет интересным!

Александр Лукашенко поздравил учителей, родителей, школьников и студентов с Днем знаний. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник, 1 сентября, в Беларуси празднуют День знаний. В условиях коронавируса учебные заведения открываются с условиями новых правил работы с противоэпидемическими мерами. Тем не менее, коронавирус не помешал школьникам и студентам снова сесть за парты.

В этот торжественный день президент Беларуси поздравил всех с 1 сентября, проинформировала БелТА.

В своем поздравлении Александр Лукашенко начал с небольшого лирического отступления, отметив, что День знаний каждому приносит добрые воспоминания. Это ностальгия по детству и юности, тревоги родителей и волнения первоклашек, воодушевление педагогов, радость встречи.

- Пусть для всех учащихся и наставников новый учебный год будет интересным, наполненным яркими событиями, - напутствовал Александр Лукашенко.

Учителям президент пожелал, чтобы энергия была неиссякаемой, а работа плодотворной. Родителям - множество поводов гордости за их детей и вовлеченности в учебу. А школьникам и студентам - вдохновения и тяги к знаниям.

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