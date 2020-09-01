Пресс-секретарь Белого дома: Правительство Беларуси не может больше игнорировать призывы народа

В США согласны с тем, чтобы была проведена международная оценка белорусских выборов президента. Фото: pixabay.com.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни объявила официальную позицию США в отношении Беларуси, сообщает ТАСС. Так, в заявлении говорится, что Соединенные Штаты солидарны с решением, чтобы была проведена международная оценка прошедших в Беларуси президентских выборов. Кроме того, в Белом доме призвали Россию уважать суверенитет Беларуси.

Представитель официального Вашингтона подчеркнула, что власти США продолжают внимательно отслеживать послевыборную ситуацию в Беларуси. А также поддерживают международные усилия, направляемые странами и объединениями для того, чтобы была получена независимая оценка имевших место нарушений.

- Необходимо дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жестких мер со стороны властей. Огромное количество белорусов, мирно протестующих, говорит о том, что правительство не может больше игнорировать призывы народа к демократии, - заявила пресс-секретарь Макинэни.

И добавила, что со стороны России должен также уважаться суверенитет Беларуси и право граждан этой страны на свободное и честное избрание своих собственных лидеров.

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