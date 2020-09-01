«Даем три дня». В Браславском районе депутату пришло сообщение с угрозами, СК возбудил уголовное дело

Неизвестный оправил сообщение с угрозами депутату, его ищут. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Браславском районе возбуждено уголовное дело об угрозе насилием. Объектом стал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, пишет belta.by со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько.

Днем 28 августа депутат получил с незнакомого номера сообщение, в котором содержались угрозы. Агентство приводит текст сообщения: "Координационным советом запущен новый проект отзыва депутатов. В новой Беларуси для тебя и твоей семьи места не будет! Верни мандат народу и убирайся! Даем три дня, потом будем резать. Привет (имя сына)!".

Мужчина воспринял это сообщение как реальную угрозу для жизни и здоровья - как своей, так и своих родственников. Он обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 366 - по факту угрозы насилием в отношении должностного лица в целях воспрепятствования его законной деятельности. Потерпевшего депутата допросили, осмотрели его мобильный телефон. Расследование продолжается.