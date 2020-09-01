Лукашенко 1 сентября посетит Барановичский колледж сферы обслуживания

На 1 сентября Лукашенко поехал в Барановичи, здесь он выступит перед учащимися колледжа. Фото: БелТА.

Во вторник, 1 сентября, Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний и пожелал интересного учебного года. Сам же глава страны в этот день - в рабочей командировке. Президент решил посетить райцентр на Брестчине и поучаствовать в торжественной линейке в Барановичском профессионально-техническом колледже сферы обслуживания.

Почему на 1 сентября белорусский лидер решил поздравить лично не минских первоклашек или студентов столичных вузов, а направился в Барановичи - не ясно. Известно только, что в начале нового учебного года Александр Лукашенко решил лично напутствовать учащихся по рабочим специальностям: будущих швей, портных, продавцов, страховых агентов, художников-модельеров и других учащихся Барановичского колледжа.

В телеграм-канале «Пул Первого» так анонсировали поездку президента: «Первый сегодня будет в Барановичах. Ждем, чтобы задать пару острых вопросов».

КСТАТИ: Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания был основан в 1964 году. В колледже обучаются швеи, портные, закройщики, страховые агенты, продавцы и кассиры, парикмахеры, сборщики обуви, художники-модельеры и другие. Кроме выпускников школ здесь обучают рабочим профессиям безработных граждан.

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