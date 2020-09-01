Рельсовая война в Украине: неизвестные пытались пустить под откос поезд с дизтопливом из Беларуси

На Украине пытались подорвать поезд, который вез топливо из Беларуси. Фото: СБУ.

Теракт на железной дороге произвели неизвестные на Украине. Инцидент произошел в Житомирской области 31 августа, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

На перегоне Сокорики - Бехи были подорваны железнодорожные пути. В это время там проходил товарный состав сообщением Барбары - Коростень. В составе поезда было 64 цистерны с бензином и дизельным топливом из Беларуси, говорится в сообщении пресс-службы.

Во время инцидента никто не пострадал. Повреждены железнодорожные шпалы, деформированы рельсы.

На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБУ и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.

Взрыв повредил шпалы и деформировал рельсы, люди не пострадали. Фото: СБУ.