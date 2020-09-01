Лукашенко в Барановичском колледже: Молодежь должна знать закон, видеть, что скрыто за лозунгами

Во время выступления президента в Барановичском колледже пошел дождь. Фото: стоп-кадр | видео АТН.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 1 сентября, белорусский лидер посещает торжественную линейку в Барановичском колледже сферы обслуживания.

На линейке выстроились учащиеся и работники колледжа, а также представители прессы. Торжественность церемонии ничто не подчеркивало: на линейке не было ни воздушных шаров, ни лент, ни каких-либо плакатов. Президент выступал на сцене у здания колледжа, у него за спиной был экран синего цвета и два государственных флага Беларуси.

Стрим визита Лукашенко в Барановичский колледж сферы обслуживания проводило на YouTube АТН.

В какой-то момент на словах: «У нас две минуты», собравшимся начали раздавать какие-то листы в файлах, в это время показали Александра Лукашенко, его с цветами встречали на входе на территорию колледжа две девушки. С главой страны приехала в Барановичи и пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Выступление Александра Лукашенко в Барановичском колледже пошло не по плану из-за плохой погоды. Фото: стоп-кадр | видео АТН.

Начиная выступление Александр Лукашенко подчеркнул, что в Барановичском колледже уже более полувека обучают профессиям, которые всегда перспективны и востребованы.

- Я горжусь вами - молодыми людьми, которые не отрываются от жизни, выбирают реальную и нужную профессию, - заметил глава страны.

Затем белорусский лидер в адрес всех белорусских школьников, студентов, педагогов и родителей направил слова поздравления с Днем знаний.

- Жаркое, в прямом и переносном смысле слова, лето закончилось. Пора направлять энергию в созидательное русло, - констатировал Лукашенко.

Свою речь Александр Лукашенко продолжил заявлением, что каждый педагог будет под защитой государства: «Так было и будет всегда», - сказал президент. Педагогов глава страны попросил обратить внимание на воспитательную роль в образовании, заниматься правовым воспитанием молодежи.

- Молодежь должна знать закон, видеть, что скрыто за популистскими лозунгами. Наши дети должны расти патриотами нашей страны, - заявил Лукашенко.

Выступление продлилось не более 10 - 15 минут - на улице пошел дождь, над президентом открыли зонт. И Александр Лукашенко быстро закончил речь и встречу, предложив «оторваться от плана» и пройти в аудитории. Директор колледжа поблагодарила его за внимание к колледжу и пояснила собравшимся, что далее она сама ознакомит главу страны с образовательным процессом в учреждении.

- Командуйте, как идти, чтобы не столпились, - предложил Лукашенко, а потом добавил: - Идите за нами!

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