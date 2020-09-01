Два кубинца приехали на такси к границе, чтобы нелегально перебраться в Польшу

Кубинцы хотели нелегально перейти через границу, их задержали белорусские пограничники. Фото: Госпогранкомитет.

В Гродненском районе пограничники задержали двух кубинцев, которые собирались незаконно перейти границу.

Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, одному из задержанных 37 лет, второму - 26. Мужчины в начале года приехали в Москву, чтобы там трудоустроиться. Познакомились они в соцсетях в августе и решили, что вместе отправятся в Евросоюз искать лучшей доли. Маршрут им подсказал соотечественник. Задержали мужчин в километре от границы.

- Из Москвы парни приехали в Минск, потом в Гродно. К самой границе добирались на такси. В личных вещах задержанных была иностранная валюта и мобильные телефоны, - рассказали в Госпогранкомитете.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении кубинцев начат административный процесс. После завершения разбирательств их депортируют.