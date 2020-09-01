В Лицее БГУ учиться не будет: Из учебного учреждения забрали документы Николая Лукашенко

Николай Лукашенко (на фото в центре) во время патриотического шествия "Беларусь помнит" в Минске 3 июля 2020 года. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что выпускник 9-го класса Николай Лукашенко поступил в Лицей БГУ на биологический профиль. Официальное зачисление проходило еще в начале лета, с 16 по 19 июня, конкурс составлял более 6 человек на место.

Однако накануне 1 сентября стало известно, что все-таки учиться в лицее Николай Лукашенко не будет. Об этом написал tut.by со ссылкой на источник, который пожелал остаться анонимным.

Как известно, в понедельник, 31 августа, проходило общее собрание для 10-х классов лицея, Николай Лукашенко на нем не присутствовал. Источник сообщил, что из колледжа он документы забрал.

- Мы не каментавалi інфармацыю, што Мікалай Лукашэнка нібыта збіраецца ў нас вучыцца. Адпаведна, і цяпер няма сэнсу ў каментаванні. У ліцэй ён паступаў, дакументы прыносіў. А што адбылося далей - толькі ў асабістым кабінеце вядома тым, хто паступаў, - подчеркнул в комментарии "Еврорадио" директор лицея Игорь Варакса.

Где прошла торжественная линейка 1 сентября Николая Лукашенко, еще неизвестно. Однако его отец, Александр Лукашенко, в этот день был на линейке в колледже в Барановичах без сына и в сопровождении пресс-секретаря Натальи Эйсмонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Николай Лукашенко был единственным в команде президента, кто пел гимн Беларуси после победы?

По крайней мере, такое впечатление складывается по ТВ-картинке (подробности).

Николай Лукашенко, а также Караев, Качанова, Эйсмонт, Караник, кто из чиновников пришел на митинг Лукашенко.

В воскресенье, 16 августа, на минской площади Независимости проходит провластный митинг за Лукашенко (подробности).

Коля Лукашенко занял первое место на олимпиаде Минского района по химии - и готовится к областной.

В школе Николая, где и проходила олимпиада, провели торжественную линейку и сняли видеоролик для талантливых подростков (подробности).