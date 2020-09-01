В Минске три девушки поймали эксгибициониста, а он оказался рецидивистом

В Минске поймали мужчину, который демонстрировал девушкам свой половой орган. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске три девушки помогли задержать эксгибициониста. Историю рассказывает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя прокурора Октябрьского района Минска Евгения Матюшенко.

Это произошло в одном из дворов на улице Ленинградской. Девушки сидели на скамейке и общались. Недалеко стоял высокий мужчина и рассматривал их. Неожиданно мужчина приспустил штаны, а потом скрылся за зданием. Девушки приняли его за пьяного, который хотел справить нужду. Но через несколько минут мужчина вернулся, подошел к девушкам поближе, снова снял штаны и начал мастурбировать. При этом он ничего не говорил. Одна из девушек позвонила в милицию.

Когда эксгибиционист пошел в сторону остановки общественного транспорта, девушки пошли за ним. Все это время они держали связь с милиционерами по телефону. Мужчину задержали у входа в метро.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за злостное хулиганство. Оказалось, что у него внушительный список «подвигов» - задержанный был судим 11 раз за грабежи, кражи, уклонение от превентивного надзора, незаконный оборот наркотиков. В списке судимостей есть и хулиганство - он показывал свой половой орган пассажирам в общественном транспорте.

Эксгибиционист признал вину и раскаялся. До суда он будет находиться в следственном изоляторе, сообщает агентство.