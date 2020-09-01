Линейка в гомельской гимназии: без цветов и под госфлагом

Линейка в гомельской гимназии прошла без цветов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В гимназии №10 Гомеля торжественная линейка прошла для учеников 1, 2, 5, 7 - 11 классов. С букетами в руках стояли лишь считанные родители, а дети были с флажками «Букет добра». Дело в том, что гимназия уже не первый год участвует в акции благотворительного фонда - вместо цветов деньги перечисляют на лечение тяжелобольных детей, а классному руководителю покупают один от всего класса букет.

Первоклашкам дали в руки шарики. Кстати, полностью в школьной форме были только первоклассники, остальные дети на линейку оделись вразнобой, почти все старшеклассники были в обычной одежде.

Некоторые родители пришли в санитарных масках, а на гимназистах масок не было. Линейка длилась полчаса, привычными речами представители власти и правоохранительных органов детей не «грузили».

На площадке выставили большой красно-зеленый флаг. В то же время в родительских чатах рассказывают, как некоторые родители и учителя в нескольких школах специально пришли на линейку в одежде красного и белого цветов.

В центре площадки выставили госфлаг Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, в другой гомельской гимназии, №56, сотрудники Следственного комитета устроили выставку оружия, рассказали в родительском чате.

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