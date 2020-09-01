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Загадочная смерть в «Оптимисте»: у забора нашли обгоревшее тело мужчины, но ближайшие дома огнем не повреждены

Мужчину обнаружили около забора собственной дачи
Наталья ПартолинаНаталья ПартолинаНатальяПартолина
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В Могилевском районе нашли обгоревшее тело мужчины, следов пожара на ближайших зданиях не обнаружено.

В Могилевском районе нашли обгоревшее тело мужчины, следов пожара на ближайших зданиях не обнаружено.

Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Судебно-медицинская экспертиза устанавливает причину смерти 61-летнего мужчины, тело которого нашли около забора собственной дачи поздним вечером 31 августа. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

Тело мужчины обнаружили около забора в садоводческом товариществе «Оптимист» в деревне Синюга Могилевского района. Это произошло около 22 часов. Труп мужчины был обгоревшим, но следов пожара на окружающих домах не было. Не было также повреждено огнем ни имущество, ни строения на территории дачного домовладения, которое принадлежало погибшему.

Погибший мужчина жил вместе с семьей в Могилеве. Причину его смерти устанавливают специалисты.

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