Единодушно: Страны Балтии договорились не покупать энергию в Беларуси после запуска БелАЭС

После запуска Белорусской АЭС, выработанную на ней электроэнергию покупать страны Балтии не будут. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что странами Балтии - Литвой, Латвией и Эстонией достигнуто соглашение прекратить покупки электроэнергии в Беларуси после запуска Белорусской АЭС, сообщил ресурс ERR.ee.

Об этом заявил на днях министр экономики и ифнраструктуры Эстонии Таави Аас. По словам чиновника для контроля достигнутого соглашения будет применяться система сертификатов о происхождении электроэнергии. Кроме того, у стран существует и договоренность о едином тарифе на использование инфраструктуры.

Что касается российско-латвийского направления торговли энергией, то она продолжится, но в уменьшенном объеме. При этом Литва продолжит торговать энергией с Калининградом в текущем объеме.

Напомним, ранее только Литва была категорична в том, чтобы не покупать в Беларуси энергию, выработанную на АЭС. Литва и Эстония не были столь решительны в этом вопросе. А Латвия в 2019 году перенесла торговлю электроэнергией с третьими странами с границы с Литвой на границу с Россией.

Предположительно, после внедрения данного соглашения торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами сократится наполовину.

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