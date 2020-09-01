Лукашенко о ситуации с архиепископом Кондрусевичем, которого не пустили в Беларусь: Костелы будут работать

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси нет "никакого наката на католическую, православную, мусульманскую церковь". Фото: БелТА.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что в Беларусь не смог вернуть архиепископ Тадеуш Кондрусевич. В Госпогранкомите официальный комментарий по ситуации еще не давали. Однако во вторник, 1 сентября, на встрече с журналистами в Барановичах инцидент прокомментировал президент Беларуси, сообщил ресурс sb.by.

По словам Александра Лукашенко, сейчас детально изучаются обстоятельства всей ситуации с главой белорусских католиков, и вероятно у священника не одно гражданство (кроме белорусского). Кроме того, по информации, которую озвучил главы страны, известно, что Кондрусевич выехал в Варшаву довольно неожиданно и «получив определенные указания».

- Мы же костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую пропаганду... Молитва, верующие, дорога к храму - это для меня святое. Католики пусть не переживают. Мы никакого наката на католическую, православную, мусульманскую церковь не допустим, - добавил президент.

В то же время викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий призвал всех белорусских католиков и священнослужителей к общей молитве за архиепископа Кондрусевича, которому не позволили вернуться в Беларусь, сообщается на сайте catholic.by

- Никаких официальных комментариев по поводу причин, по которым архиепископу было отказано во въезде, никто не предоставил, - подчеркнул викарий.

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