В Минске проходит марш студентов в знак несогласия с итогами выборов и тем, что происходит в стране

Студенты собрались около своих вузов. Фото: Телеграм-канал "Отчислено".

В Минске 1 сентября проходит марш студентов. В нем принимают участие студенты из разных высших учебных заведений столицы.

В 11.00 студенты из разных вузов собрались около своих университетов, после этого планируют идти к Министерству образования. Таким образом они хотят показать, что не согласны с выборами и тем, что происходит в стране. В 11.30 у вдоль дороги у ведомства припаркованы автобусы, в которых находится милиция.

СМИ сообщают о задержаниях студентов в разных частях города.

(будет дополнено)

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