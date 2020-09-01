С 1 сентября Беларусбанк приостановил прием некоторых заявок на кредиты

Осталось неизменным кредитование строительства (приобретения) жилья с субсидированием Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

С 1 сентября Беларусбанк на своем официальном сайте сообщил о приостановлении приема новых заявок на кредит на приобретение недвижимости на условиях, которые банком определялись ранее. Также приостановилась выдача кредитов на потребительские нужды сроком до 5 лет.

Сроки рассмотрения заявок по оставшимся кредитам физическим лицам изменились. Теперь они занимают от 5 до 15 дней.

Осталось неизменным кредитование строительства (приобретения) жилья с субсидированием в рамках указа № 240, системы строительных сбережений и партнерской программы «Ипотека с нами».

В банке также можно оформить кредит на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до трех лет, интернет-кредитов, кредитов для отдельных категорий граждан, в том числе в рамках клубов.

Есть возможность также взять кредиты на оплату обучения, на покупку товаров белорусских производителей «Партнер Оптимальный», а также на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 7,7% годовых. Ранее этот кредит выдавался под 3,9%.

Ранее мы писали, что во всех банках РБ приостановлено кредитование на покупку вторичного жилья. А сразу несколько крупных банков страны перестали выдавать потребительские кредиты.

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Две трети из этой суммы - кредиты на жилье, остальное - потребительские (подробности).