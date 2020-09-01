Члена Координационного совета Василия Полякова осудили на 10 суток ареста

Задержанный отказался от дачи каких-либо пояснений. Он сказал лишь, что «суда в Беларуси нет», поэтому «нет смысла терять время и что-то объяснять» Фото: Павел МАРТИНЧИК

1 сентября в суде Советского района Гомеля состоялся суд над членом Координационного совета по урегулированию политического кризиса Василием Поляковым. По решению судьи Александра Мохорева задержанного арестовали на 10 суток, сообщает БелаПАН.

Задержан Поляков был 31 августа. Тогда в Гомеле проходил марш мира. Он был обвинен в нарушениях порядка проведения массовых мероприятий. Ночь член Координационного совета провел в ИВС.

Согласно административному протоколу, Поляков «находясь в заранее оговоренном месте возле универмага "Гомель", принял активное участие в несанкционированном митинге». Основным доказательством, представленным милицией, является видеосюжет телеканала «Белсат» про марш в Гомеле. На нем был замечен Василий Поляков.

Задержанный отказался от дачи каких-либо пояснений. Он сказал лишь, что «суда в Беларуси нет», поэтому «нет смысла терять время и что-то объяснять».

По итогу политик был признан судом виновным и арестован на 10 суток. Ранее в столице на такие же сроки были арестованы члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

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