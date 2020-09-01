МВД: «В Минске неизвестные блокировали дорожное движение»

В МВД рассказали о как минимум двух фактах блокирования дорожного движения в Минске. Фото: кадр из видео МВД.

1 сентября в Минске как минимум дважды неизвестные перекрывали движение автомобилей по проезжей части. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Первый раз сигнал о перекрытии движения поступил в 7.30 в Московское РУВД Минска. Это произошло на перекрестке улиц Дзержинского и Чюрлениса. К тому времени, как приехал наряд милиции, нарушителей уже на месте не было.

Через 20 минут такая же ситуация произошла на улице Любимова, на пешеходном переходе.

- Выбывшие туда милиционеры обнаружили затор: в одной полосе для движения в направлении Белецкого стояли порядка 15 автомобилей. Заметив приближающихся сотрудников, находившиеся там в масках и кепках молодые люди убежали. В ходе разбирательств выяснилось, что этому предшествовал конфликт нарушителей с водителями. Терпение торопившихся по своим делам владельцев авто иссякло, и они самостоятельно попытались очистить дорогу от нарушителей, - рассказала Ольга Чемоданова.

Милиция проводит проверку, в отношении тех, кто перекрывал движение, возбудят уголовное дело.