Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 сентября 2020 года: 119 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве Фото: Павел МАРТИНЧИК

В телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 1 сентября. 71 962 человека - таково количество зараженных на начало осени. Прирост за сутки - 119 новых случаев.

После проведенных курсов лечения в больницах домой было выписано 70 606 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей - скончались 5 человек. Всего же от коронавируса умерли 686 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 534 792 теста для выявления COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко о коронавирусе: Вторая волна еще не пошла, но все эти наши терки на улицах дают о себе знать.

Белорусский лидер также добавил, что было бы хорошо суметь сохранить низкий уровень заболеваемости. (подробности)