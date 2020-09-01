«С мигалками и немецкой овчаркой». В Новополоцке на 1 сентября детям показали задержание преступника

В Новополоцке 1 сентября детям показали, как задерживают преступников. Фото: t.me/polotsk_novopolotsk.

В Новополоцке необычно отметить День знаний решили в одном из учебных заведений. На линейку пригласили сотрудников Департамента охраны, которые продемонстрировали показательные выступления. В числе прочего детям показали задержание преступника - человек, исполняющий роль нарушителя, одетый в специальный костюм, некоторое время бегал и прыгал по площадке, окруженной детьми. В какой-то момент кинолог спустил на него овчарку, собака догнала и схватила условного преступника.

- Это был неожиданный сентябрьский креатив от первой гимназии, - рассказал новополочанин Александр Лукашок. - Спектакль с милицией, мигалками, немецкой овчаркой и задержанием условного преступника. Дети потом долго не отпускали собаку и фотографировались с ней.

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