Лукашенко: Дайте хоть пять лет протянуть

«Я не хочу, чтобы порезали честных и порядочных людей, которые работали». Скрин видео: t.me/pul_1

Во время рабочей командировки в райцентре в Бресте Александр Лукашенко, проезжая по Барановичам, увидел собравшихся людей. Он попросил остановить автомобиль и вышел с ними поговорить, сообщает "Пул Первого".

На внезапной остановке президента вместе с жителями уже ждали журналисты госСМИ. Одна из участниц начала возмущаться, мол, почему вас на 5 лет выбирали? Я на 10 хочу, на 15! На что глава государства, пожимая ей руку, ответил: «Дайте хоть пять протянуть», - и засмеялся.

Позже, выступая перед присутствующими, президент сказал, что знает, что будет, когда «эти придут к власти». «Они порежут все на куски и начнут резать этих людей и их детей. Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, - окровавленный этот кусок. И не хочу, чтобы порезали честных и порядочных людей, которые работали. Это не люстрация будет, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет только цветочки», - эмоционально отметил Лукашенко.

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