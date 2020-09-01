Столкнулись в лоб: в аварии под Оршей погибли два человека

Два автомобиля столкнулись в Оршанском районе, водитель и пассажир погибли на месте. Фото: МВД.

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Оршанском районе. Это произошло 1 сентября около деревни Корово на 563-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации.

28-летний мужчина, который был за рулем автомобиля Honda Civic, не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Transit, за рулем которого был 49-летний водитель.

В результате аварии погиб водитель Honda Civic и его пассажир, которому было 20 лет. Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте аварии работают сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа.