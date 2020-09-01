«У нее были грустные глаза». В Гомеле мужчина украл лайку, которую хозяева оставили на несколько минут у торгового центра

Мужчина похитил лайку потому,что у нее были "грустные глаза". Фото: mirsobaki.ru.

В Гомеле возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который увел от магазина чужую собаку. Это произошло 28 августа. Женщина вместе с братом зашла в торговый центр, а лайку оставила около магазина. Пса она привязала к металлическому поручню велостоянки.

- Первым из магазина вышел брат и обнаружил, что собака пропала. Молодой человек обратился за помощью к охранникам центра. Те рассказали, что какое-то время около собаки стоял мужчина, который потом отвязал лайку и ушел вместе с ней, - сообщили в ОИОС УВД Гомельского облисполкома.

Охранник магазина показал, в каком направлении ушел мужчина. Молодой человек пошел туда, куда указал охранник, и около одного из домов увидел мужчину со своей собакой. Парень сказал мужчине, что это пес его сестры и та даст хорошее вознаграждение за то, что он вернет потерявшегося питомца.

- К тому моменту 26-летняя хозяйка лайки уже сообщила о краже собаки в милицию. Охранники центра помогли задержать злоумышленника до приезда правоохранителей, - рассказали в ОИОС. - Оперативникам 57-летний гомельчанин пояснил, что у собаки были грустные глаза. Потому он и решил ее взять с собой. Впоследствии якобы хотел подарить пса своим знакомым.

Похожая история произошла недавно в Минске. Девушка увела оставленного хозяйкой около магазина мопса, но мама не разрешила ей завести собаку (читайте далее).