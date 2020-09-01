В Орше снова пожар. В этот раз горит магазин стройматериалов рядом с заводом «Савушкин»

На месте работали сотрудники МЧС. Фото: vk.com

В Орше за два дня опять случился крупный пожар. Возгорание произошло в той же части города, что и в прошлый раз. Рядом с заводом ООО «Савушкин-Орша», на авторынке, где 29 августа горел один из цехов, 1 сентября на огороженной территории строительного магазина горели стройматериалы. На место приехали работники МЧС. Над городом поднялись клубы дыма, которые можно было наблюдать во многих районах города. По предварительной информации гореть начал утеплитель, пишет onliner.by.

Два дня назад на заводе «Савушкин продукт» в цеху сыров началось горение от строительного мусора. А уже от него начал тлеть утеплитель, площадь которого составляет 3 тыс м².

За день до этого с рабочим визитом ООО «Савушкин-Орша» посетил Александр Лукашенко. Тогда он заявлял, что Орше пока хвастаться нечем, а скоро город начнет «вертеться на всю катушку».

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