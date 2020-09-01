«Сейчас взорвется!» В Бобруйске 64-летний мужчина «заминировал» школу

Саперы обследовали территорию школы, взрывного устройства не нашли. Фото: МВД.

В День знаний в Бобруйске в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что одно из учебных заведений заминировано.

- Сообщение поступило в 8.35. Неизвестный позвонил в школу №12 и сказал, что здание учебного заведения заминировано и сейчас взорвется, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Школу оцепили, милиция эвакуировала 35 человек. Через несколько минут прибыли саперы, следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Вся территория школы была тщательно осмотрена специалистами. Взрывного устройства не нашли. Праздничная линейка в честь Дня знаний состоялась.

Вскоре правоохранительные органы нашли мужчину, который подозревается в ложном сообщении об опасности. Задержанный - 64-летний житель Бобруйска. Проводится проверка.