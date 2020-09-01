Глава МИД Литвы Линкявичюс: «Закрытие границ больше всего навредит Беларуси»

Линкявичюс заявил, что закрытие границ сильно навредит Беларуси. Фото: Delfi.lt

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что если Беларусь закроет границы для передвижения международных грузов, то сама в этом случае пострадает больше. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

«На данный момент экономика в Беларуси находится на грани полного коллапса. И это ситуация значительного кризиса. Все то, что пытаются сейчас говорит и делать, должно обдумываться, так как может навредить в первую очередь самим себе. Не отрицаю, что и другие могут пострадать, и будет нанесен ущерб, но гораздо сильнее это коснется Беларуси. Она переживает кризис: и не только политический, но и экономический», - сказал Линкявичюс.

Напомним, что Александр Лукашенко 1 сентября совершил рабочую поездку в Барановичи, где заявил, что уже готовятся ответные меры на введенные санкции со стороны стран Балтии. По словам белорусского лидера, «Беларусь может закрыть свои границы под Брестом и Гродно».

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