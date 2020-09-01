Лукашенко: Омоновцы благородно поступили: охраняли людей. А те захлопнули в Красном костёле двери и не захотели оттуда выходить

Запертые в костеле люди вели себя спокойно, ждали, пока ситуация разрешится Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На пресс-конференции в Барановичах Лукашенко высказался о недавнем инциденте, когда ОМОН запер протестующих мирных граждан в Красном костёле.

«Посмотрите, мы костёлы не закрыли. Даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Наоборот: мы их пытаемся поддержать, защитить – вы это видели на площади. Правда фэйк устроили, в костёл не пускали. Или тех, кто не должен в костёле молиться пошёл туда молиться. Да, нет! Мы, наоборот, защищали чтобы эта толпа не ринулась в костёл и не смяла там тех, кто молился. Они (силовики – ред.) благородно поступили. Потом хотели их вывести, но те захлопнули двери и не захотели оттуда выходить», - сказал журналистам президент.

Напомним, вечером 26 августа, часть вышедших на акцию протеста на площади Независимости горожан оказалась заблокирована в здании Красного костёла. Входы и выходы блокировали силовики. Запертые в костеле люди вели себя спокойно, ждали, пока ситуация разрешится.

Спустя около 40 минут люди смогли покинуть здание костела, площадь к тому времени уже опустела. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий заявил решительный протест по поводу действий силовиков.

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