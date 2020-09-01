Грузовик наехал на мужчину в Минске, понадобилась помощь спасателей

Спасатели доставали мужчину из-под грузовика. Фото: МЧС.

Извлекать мужчину из-под автомобиля пришлось спасателям в Минске. Это произошло 31 августа. Спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Долгобродской.

-Грузовой автомобиль двигался задним ходом и наехал на человека, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Извлечь пострадавшего из-под автомобиля без помощи специалистов не представлялось возможным. Спасатели достали мужчину из-под грузовика и передали врачам скорой помощи. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

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