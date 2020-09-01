В Минске 1 сентября сразу три аварии произошли на водопроводе. Где искать цистерны с питьевой водой?

Три аварии на водопроводе произошли в Минске 1 сентября
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Сразу три аварии на водопроводе произошли в Минске 1 сентября. Данная информация размещена на официальном сайте «Минскводоканала».
Одна из аварий произошла по адресу Янковского, 7. Там произошло повреждение сети в подвале.
Вторая авария случилась по адресу Бельского, 61. И третья – на улице Школьной, 46.
К слову, на улицах Школьной и Кузнечной без воды остались 25 частных домов.
Утечку удалось предотвратить. На данный момент ведутся аварийные работы.
В «Минскводоканале» рассказали, что цистерны с питьевой водой отправлены по адресам: Бельского и Школьная.
Напомним, что 24 июня во Фрунзенском и Московском районах Минска возникла проблема с водой. Жители жаловались, что вода, которая течет из-под крана, воняет. В МЧС ближе к вечеру призвали людей не использовать воду, если ее качество отличается по запаху и цвету.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Минчанам, у которых из крана текла некачественная вода, разрешили не платить за воду в июле. Но кому и как - пока неизвестно.
Без качественной питьевой воды в квартирах минчане были более трех суток. (подробности)