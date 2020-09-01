В Минске 1 сентября сразу три аварии произошли на водопроводе. Где искать цистерны с питьевой водой?

Три аварии на водопроводе произошли в Минске 1 сентября Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сразу три аварии на водопроводе произошли в Минске 1 сентября. Данная информация размещена на официальном сайте «Минскводоканала».

Одна из аварий произошла по адресу Янковского, 7. Там произошло повреждение сети в подвале.

Вторая авария случилась по адресу Бельского, 61. И третья – на улице Школьной, 46.

К слову, на улицах Школьной и Кузнечной без воды остались 25 частных домов.

Утечку удалось предотвратить. На данный момент ведутся аварийные работы.

В «Минскводоканале» рассказали, что цистерны с питьевой водой отправлены по адресам: Бельского и Школьная.

Напомним, что 24 июня во Фрунзенском и Московском районах Минска возникла проблема с водой. Жители жаловались, что вода, которая течет из-под крана, воняет. В МЧС ближе к вечеру призвали людей не использовать воду, если ее качество отличается по запаху и цвету.

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